Заморозки до -3 градусов ожидаются в Алтайском крае в первые дни сентября

Днем будет около +15 градусов и местами небольшие дожди Заморозки прогнозируются в Алтайском крае с 1 по 4 сентября, сообщает региональный Гидрометцентр.
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