Заместителя командира РДК* похитили во дворе дома: украинские силовики молчат

Заместитель командира «Русского добровольческого корпуса»* Степан Каплунов был похищен неизвестными.
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