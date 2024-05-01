С 1 мая вход в пять особо охраняемых заказников Ленобласти станет платным

Остальные ООПТ в нынешнем сезоне остаются свободными для посещения Администрация Ленинградской области сообщила о введении платного посещения пяти особо охраняемых природных территорий – «Колтушские высоты», «Выборский», «Раковые озёра», «Кургальский», «Линдуловская роща» – с 1 мая.
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