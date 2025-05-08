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Царьград

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Вячеслав Володин: Более 20 стран поддерживают российскую память о Победе

Вячеслав Володин: Более 20 стран поддерживают российскую память о Победе

Вячеслав Володин заявил о международной поддержке России в защите исторической правды. На форуме в Волгограде присутствовали делегации из более чем 20 стран, включая Китай и Кубу.

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