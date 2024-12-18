Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США

США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, — это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.