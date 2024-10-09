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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хочется больше голов от ребят, тем более, они могут это делать». Некит о нападающих 2Drots

– Ваши нападающие не забивают 12 игр подряд. – Не знаю, что с этим сделать. Надеюсь, прорвет. Забил Курза, но судья нашел офсайд.

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