Ученый объяснил, зависят ли спортивные успехи только от генетики

Известно, что определённую роль в становлении ребёнка-спортсмена играют гены и воспитание. Но значит ли это, что без хорошей наследственности успехов в этой сфере не стоит ожидать? Эйлиш МакКолган, которая успешно преодолевает длинные дистанции, во многом должна за это благодарить свою мать, олимпийскую чемпионку.