Экс-депутат Рады Мосийчук: киевляне бегут из столицы

Жители вывозят семьи на запад Украины и за рубеж, понимая ухудшение ситуации.Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире канала MayiakUA заявил, что жители Киева постепенно покидают столицу, понимая, что руководство страны не пойдёт на мирное урегулирование, а обстановка продолжит ухудшаться.