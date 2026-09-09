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Царьград

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Экс-депутат Рады Мосийчук: киевляне бегут из столицы

Экс-депутат Рады Мосийчук: киевляне бегут из столицы

Жители вывозят семьи на запад Украины и за рубеж, понимая ухудшение ситуации.Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире канала MayiakUA заявил, что жители Киева постепенно покидают столицу, понимая, что руководство страны не пойдёт на мирное урегулирование, а обстановка продолжит ухудшаться.

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