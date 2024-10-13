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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куба хочет провести ответный матч с Россией на своем поле. Матч может пройти в 2025-м

Об этом рассказал директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс. Россия и Куба встречались в Волгограде в ноябре прошлого года – тогда команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 8:0.

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