Житель Москвы поблагодарил полицейских из Тверской области за раскрытие дачной кражи

В Управление МВД России по Тверской области обратился житель города Москвы. Александр Коньков благодарит начальника Редкинского отдела полиции ОМВД России по Конаковскому району майора полиции Павла Осипова, следователя майора юстиции Оксану Рыженкову, начальника участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних капитана полиции Александра Котенкова, сотрудника отдела уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Дениса Вдовенко и участкового уполномоченного лейтенанта полиции Павла Калинина за раскрытие дачной кражи в короткий срок.