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Офис генпрокурора Украины опроверг обвинения против главы НАБУ Кривоноса

Офис генпрокурора Украины опроверг обвинения против главы НАБУ Кривоноса

Офис генерального прокурора Украины заявил, что директору Национального антикоррупционного бюро Семёну Кривоносу не предъявляли обвинений.

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