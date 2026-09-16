Под Новосибирском на 100-м году жизни умер ветеран Николай Крицкий

На 100-м году жизни скончался Николай Гаврилович Крицкий — ветеран Великой Отечественной войны, житель Карасука.
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