Звёздные пары в любви на протяжении всей жизни

Представляем подборку звёздных пар, которые пронесли свои отношения в течении многих лет. Дэнни Де Вито и Реа Перлман Женаты с 1982 года Пирс Броснан и Кили Шэй Смит Вместе с 1996 года Михаил Боярский и Лариса Луппиан Женаты с 1975 года Никита и Татьяна Михалковы Женаты с 1973 года Кристофер и Джорджайан Уолкен Женаты с 1969 года Владимир Меньшов и Вера Алентова Женаты с 1962 года Голди Хоун и Курт Рассел Вместе с 1983 года Стинг и Труди Стайлер Вместе с 1982 года Мерил Стрип и Дон Гаммер Женаты с 1978 года Оззи и Шэрон Осборн Женаты с 1982 года Планета .