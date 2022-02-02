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Гэри Трент повторил достижение Демара Дерозана по результативности

Защитник «Торонто» Гэри Трент набрал 33 очка в сегодняшнем матче против «Майами» (110:106). Это уже пятый подряд матч для Трента, где он добирается до отметки в 30 набранных очков.

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