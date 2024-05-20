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Точный прогноз магнитных бурь на вторник, 21 мая 2024 года

Точный прогноз магнитных бурь на вторник, 21 мая 2024 года

Точный прогноз магнитных бурь на вторник, 21 мая 2024 года Ирина ОрлонскаяВ мае этого года жители Земли столкнулись с необычным явлением — сильнейшими солнечными штормами, которые порадовали многих обитателей планеты масштабными северными сияниями.

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