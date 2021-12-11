Происшествия

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Председатель СК России поручил проверить информацию о совершении возможных мошеннический действий в отношении пожилого музыканта

Председатель СК России поручил проверить информацию о совершении возможных мошеннический действий в отношении пожилого музыканта

В эфире федерального канала сообщалось о том, что 84-летний джазовый музыкант лишился жилплощади в Москве в результате предполагаемых мошеннических действий со стороны «черного риелтора», которая заключила договор ренты с его покойной супругой.

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