США и Израиль обсуждают расселение жителей Газы в трех африканских странах

США и Израиль связались с официальными лицами трех стран Восточной Африки, чтобы обсудить использование их территорий для расселения палестинцев, которые были насильственно перемещены из Газы, 14 марта сообщает Middle East Monitor.
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