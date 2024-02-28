Карлсон: Байден направил Джонсона отговорить Киев от соглашения с Россией

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посещал Киев для того, чтобы отговорить украинские власти от заключения соглашения с Россией в Стамбуле, по указке Белого дома.
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