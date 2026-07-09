Зюганов: Трамп не понимает, что такое коммунизм, он капиталист, который нажил огромное состояние на эксплуатации людей

Президент США считает, что он был бы великим коммунистом, «наравне с Лениным»Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре раскритиковал коммунизм и заявил, что он привлекателен только на уровне лозунгов.
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