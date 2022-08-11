«ПСЖ» вряд ли подпишет Рэшфорда этим летом

«ПСЖ» вряд ли подпишет форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Клуб из Парижа проявил первоначальный интерес к 24-летнему англичанину, даже состоялись переговоры на эту тему, но парижане вряд ли станут двигаться в этом направлении.