Конец изумрудных директоров: приговоры выслушали соорганизаторы пирамиды FrendeX

Вахитовский районный суд Казани вынес решение по делу изумрудных директоров пирамиды FrendeX. Все они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС Хор жен участнико...
- ЮГ «Алабуга» привлеч...
- ЮГ Татарстанца наказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым