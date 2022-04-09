«Нетс» потеснили «Кавальерс» с 7-го места благодаря домашней победе

«Бруклин» в пятницу обыграл на домашней площадке «Кливленд» (118:107) и потеснил клуб из Огайо на 8-е место в таблице Восточной конференции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх