Вице-губернатор Приморья Ефремов поехал освобождать Курскую область от ВСУ

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов подписал контракт с министерством обороны России и поехал освобождать территории Курской области от Вооруженных сил Украины, возглавив формирование батальона "Тигр".
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