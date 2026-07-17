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Лантратова помогла установить отцовство пленного бойца СВО

Лантратова помогла установить отцовство пленного бойца СВО

Семнадцатого июля уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении дела, связанного с установлением отцовства участника специальной военной операции, оказавшегося в украинском плену.

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