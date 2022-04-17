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Клэй Томпсон: «Если Джордан Пул не получит награду самого прогрессирующему игроку сезона, это будет нелогично»

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон восхищен игрой своего партнера по команде Джордана Пула в его дебютном матче плей-офф.

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