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Обида ― симптом украинства

Обида ― симптом украинства

Нет более чувствительной к лести «нации», чем евроукраинская. Хотите быть другом свидомого укропатриота? Хвалите его в любой ситуации Обвалился мост ― скажите, что не сомневаетесь в постройке на этом месте нового, более современного и красивого.

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