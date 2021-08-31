Обида ― симптом украинства

Нет более чувствительной к лести «нации», чем евроукраинская. Хотите быть другом свидомого укропатриота? Хвалите его в любой ситуации Обвалился мост ― скажите, что не сомневаетесь в постройке на этом месте нового, более современного и красивого.
Нет более чувствительной к лести «нации», чем евроукраинская. Хотите быть другом свидомого укропатриота? Хвалите его в любой ситуации Обвалился мост ― скажите, что не сомневаетесь в постройке на этом месте нового, более современного и красивого.
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