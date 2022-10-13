Огненный матч «Барсы» и «Интера», 7 голов «Ливерпуля», 700 очков Макдэвида, дубль Ничушкина, «Бавария» в плей-офф ЛЧ, орден Ротенберга и другие новости утра

Доброе утро! Ловите наш традиционный дайджест новостей прошедшего дня 🔥 1. «Бавария», «Наполи» и «Брюгге» (впервые в истории) вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
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