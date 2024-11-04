Лавров: ФРГ стыдливо смирилась с разрушением «Северных потоков»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» заявил, что выразил свое мнение о позиции Германии относительно разрушения «Северных потоков».
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