Пожар в «Стройпарке» произошел с высокой долей вероятности из-за неосторожного курения

Стали известны подробности предполагаемой причины пожара в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. С высокой долей вероятности здание торгового центра загорелось из-за неосторожного курения, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.
Стали известны подробности предполагаемой причины пожара в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. С высокой долей вероятности здание торгового центра загорелось из-за неосторожного курения, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.
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