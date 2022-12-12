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Пожар в «Стройпарке» произошел с высокой долей вероятности из-за неосторожного курения

Пожар в «Стройпарке» произошел с высокой долей вероятности из-за неосторожного курения

Стали известны подробности предполагаемой причины пожара в ТЦ «Стройпарк» в подмосковной Балашихе. С высокой долей вероятности здание торгового центра загорелось из-за неосторожного курения, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона.

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