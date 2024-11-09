Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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МИД РФ устроил демарш посольству Канады

МИД РФ устроил демарш посольству Канады

В МИД РФ на ковёр был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве. Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, дипломату «была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции».

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