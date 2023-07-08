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Цены на газ для всех российских потребителей предложила повысить ФАС

Цены на газ для всех российских потребителей предложила повысить ФАС

Уже с июля следующего года оптовые цены на газ вырастут на 8 процентов, а с середины 2025-го — еще на столько же.

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Комментарии
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вг
владимир гончаров
Ну что и следовало ожидать! Только почему всего на 8%? Даёшь 80%!!!! Ура!!!  Передасты, однако!
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18 час.
HotRS
Ну пральна, за бугром стали меньше покупать, а компенсировать потери надо.
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16 час.

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