Цены на газ для всех российских потребителей предложила повысить ФАС

ПровинцияруБизнес и финансыПодписатьсяЦены на газ для всех российских потребителей предложила повысить ФАС Уже с июля следующего года оптовые цены на газ вырастут на 8 процентов, а с середины 2025-го — еще на столько же.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариивгвладимир гончаровНу что и следовало ожидать! Только почему всего на 8%? Даёшь 80%!!!! Ура!!! Передасты, однако!Ответить18 час.HotRSНу пральна, за бугром стали меньше покупать, а компенсировать потери надо.Ответить16 час.
Свежие комментарии