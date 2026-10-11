Соединенные Штаты Америки: четыре человека погибли в округе Эскамбия во Флориде, а также в Бирмингеме и округе Барбур, штат Алабама, в результате бывшего урагана Исайяс.
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