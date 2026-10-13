Еда с одинаковыми калориями запустила в организме разные сценарии

Две порции могут выглядеть равными на бумаге — одинаковая калорийность, сопоставимое количество белков, жиров и углеводов, — но организм способен «прочитать» их совершенно по-разному.
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