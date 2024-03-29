Пятница, 2️⃣9️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах России 🗓 Памятные даты 📔 1873 год - Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина» 📔 1886 год - День рождения «Кока-Колы» – создан рецепт этого напитка 📔 1891 год - Александр III подписал указ о строительстве Великого Сибирского Пути 📔 1940 год - основана Военная академия командного и штурманского состава Военно-воздушных сил РККА 📔 1974 год - американская автоматическая межпланетная станция Маринер-10 сделала первое крупное изображение планеты Меркурий 📔 1998 год - в Лиссабоне открыто движение по вантовому мосту "Васко да Гама" - самому протяженному мосту в Европе (17,2 км) 📔 2010 год - теракты в Московском метро: террористки-смертницы взорвали себя на станциях "Лубянка" и "Парк культуры", погиб 41 человек, 88 пострадали 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.