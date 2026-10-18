За время конфликта с Россией Зеленский сколотил баснословное состояние – заявил Константинов.Владимир Зеленский превратил войну в источник личного обогащения – такую оценку дал глава крымского парламента Владимир Константинов.
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