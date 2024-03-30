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Nature Communications: уменьшение в пище метионина продлевает жизнь

Nature Communications: уменьшение в пище метионина продлевает жизнь

Сокращение в пищевом рационе аминокислоты метионина продлевает жизнь. К таким выводам пришла группа ученых японского Института физико-химических исследований RIKEN, поставившего эксперимент на мушках-дрозофилах.

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