Царьград

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На восток плевать: Киев собрал миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины

На восток плевать: Киев собрал миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины

По словам главы Минобороны, Киев поставил под ружьё 1 млн. человек, и с помощью поступающего в страну западного вооружения намерен вернуть под свой контроль, утраченные территории на юге страны, мотивирую это "крайней политической необходимостью".

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