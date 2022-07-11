На восток плевать: Киев собрал миллионную армию, чтобы отвоевать юг Украины

По словам главы Минобороны, Киев поставил под ружьё 1 млн. человек, и с помощью поступающего в страну западного вооружения намерен вернуть под свой контроль, утраченные территории на юге страны, мотивирую это "крайней политической необходимостью".
По словам главы Минобороны, Киев поставил под ружьё 1 млн. человек, и с помощью поступающего в страну западного вооружения намерен вернуть под свой контроль, утраченные территории на юге страны, мотивирую это "крайней политической необходимостью".
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