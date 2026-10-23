А дерби Лондона по традиции будет веселым.Суббота в АПЛ будет перенасыщена интереснейшими матчами. 24 октября Унаи Эмери примет «Манчестер Сити», «Эвертон» отправится в гости к «Арсеналу, а в лондонском дерби сразятся «Челси» с «Тоттенхэмом».
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