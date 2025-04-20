Страна и люди
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Страна и люди

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МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к РФ

МИД Украины потребовал от Fox News извиниться за причисление Киева к РФ

Украинское министерство иностранных дел потребовало извинений от американского телеканала Fox News за то, что в титре к трансляции пасхального богослужения Киев обозначили как часть России.

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