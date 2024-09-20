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Калужские новости

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Грузовик и легковушка столкнулись в Малоярославецком районе: есть пострадавший

Грузовик и легковушка столкнулись в Малоярославецком районе: есть пострадавший

Столкнулись грузовик и автомобиль Datsun.В Калужской области произошло ДТП с пострадавшим. По информации пресс-службы МЧС России по региону, авария случилась на 136-м километре дороги «А-130» на территории Малоярославецкого района.

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