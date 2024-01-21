Сенатор Климов назвал взятие села Крахмальное результатом движения ВС РФ вперед

Взятие села Крахмальное в Харьковской области российскими силами стало результатом продвижения войск вперед, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.
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