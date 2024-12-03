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Хазин: США бросят Европу, НАТО и Украину из-за гениального маневра Путина

Хазин: США бросят Европу, НАТО и Украину из-за гениального маневра Путина

Российский политолог и экономист Михаил Хазин рассказал о гениальном манёвре президента России Владимира Путина, который может привести к уходу США из Европы, в том числе с Украины.

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Юрий Кушнарев
бред собачий - пиндосы бросят корову,которую ещё доить и доить.Хазин как обычно пальцем в небо.
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