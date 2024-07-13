Бывший пленный из России призвал к миру между Израилем и ХАМАСом

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля, ФедералПресс. Освобожденный из плена в секторе Газа выступил на крупном митинге в Тель-Авиве и призвал правительство Израиля незамедлительно договориться о возвращении из плена оставшихся 120 заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.