Сенатор Александр Волошин заявил о неудачах Киева в "войне на истощение". Украина сталкивается с дефицитом газа, накопив в хранилищах лишь 9,6 млрд кубометров к концу августа, что составляет 72% необходимого объема для зимы.
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