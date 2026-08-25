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Царьград

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Александр Волошин: Киев столкнулся с газовым дефицитом к зиме

Александр Волошин: Киев столкнулся с газовым дефицитом к зиме

Сенатор Александр Волошин заявил о неудачах Киева в "войне на истощение". Украина сталкивается с дефицитом газа, накопив в хранилищах лишь 9,6 млрд кубометров к концу августа, что составляет 72% необходимого объема для зимы.

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