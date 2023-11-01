Прокуратура Карелии начала проверку: медработники на санях везли пациентку с инсультом до «скорой» из-за закрытого моста

Жители посёлка Гайжево рассказали, что скорая помощь не смогла подъехать к пациенту из-за того, что власти закрывают мост на замок – механизм замёрз, поэтому бригаде пришлось идти до женщины с инсультом пешком и потом везти её на санях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии