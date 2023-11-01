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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Прокуратура Карелии начала проверку: медработники на санях везли пациентку с инсультом до «скорой» из-за закрытого моста

Прокуратура Карелии начала проверку: медработники на санях везли пациентку с инсультом до «скорой» из-за закрытого моста

Жители посёлка Гайжево рассказали, что скорая помощь не смогла подъехать к пациенту из-за того, что власти закрывают мост на замок – механизм замёрз, поэтому бригаде пришлось идти до женщины с инсультом пешком и потом везти её на санях.

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