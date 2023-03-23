В центре Рязани водитель Kia развернулся на перекрёстке с правой полосы

На кадрах видно, как водитель, движущийся по Первомайском проспекту в сторону площади Ленина, на перекрёстке с крайнего правого ряда проезжает перед остановившимися на светофоре попутными автомобилями и разворачивается на красный сигнал светофора.
На кадрах видно, как водитель, движущийся по Первомайском проспекту в сторону площади Ленина, на перекрёстке с крайнего правого ряда проезжает перед остановившимися на светофоре попутными автомобилями и разворачивается на красный сигнал светофора.
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