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Царьград

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Медведчук: Украина станет плацдармом Запада для ударов по России

Медведчук: Украина станет плацдармом Запада для ударов по России

Виктор Медведчук заявил, что коллективный Запад намерен использовать Украину как плацдарм для нападений на Россию.

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Комментарии
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Eduard
Украину для этого и так пытались использовать,
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