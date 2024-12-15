Филипп Киркоров снова публично высказался о Насте Ивлеевой: видео

Под занавес года конфликт Филиппа Киркорова и Насти Ивлеевой разгорелся с новой силой. Накануне в Сети активно обсуждали свежее интервью поп-короля, в котором он назвал организаторшу «голой вечеринки» «редкой с****».
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