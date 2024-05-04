НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На спине Энтони Дэвиса появилась татуировка, посвященная его пути в баскетболе

На спине Энтони Дэвиса появилась татуировка, посвященная его пути в баскетболе

На спине бигмена «Лейкерс» появилось изображение, посвященное его пути в баскетболе. Татуировщик Стив Уиби в числе прочего изобразил трофеи звездного баскетболиста с Кентукки (2012 год) и «Лейкерс» (2020), а также надпись «Все начиналось с мечты».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх