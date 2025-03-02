Второй голкипер-снайпер в истории «Айлендерс».На Матче звезд НХЛ 2023 года Илье Сорокину пришлось бросать шайбы через всю ледовую площадку, чтобы забить гол.
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